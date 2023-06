System Shock: soldi di Kickstarter finiti dopo un anno di sviluppo, progetto quasi cancellato

Il remake di System Shock è arrivato sul mercato dopo un lungo e travagliato sviluppo, durato più di sette anni. Stephen Kick, il capo di Nightdive Studios, ha svelato nel numero 386 della rivista Edge come mai è stato così complicato arrivare a lanciarlo. Sostanzialmente i soldi della campagna Kickstarter da cui tutto è partito si sono esauriti dopo il primo anno e il progetto è stato quasi cancellato, per non rischiare di far fallire la software house.

Ma come sono stati spesi i soldi? Sostanzialmente, conclusa con successo la campagna Kickstarter, Nightdive affidò il gioco a un team di sviluppatori esperti, con dei portfolio notevoli, che però dopo un anno non avevano fatto granché, a parte alcuni artwork concettuali e dei livelli ancora formati da blocchi grigi (è la fase di abbozzo della struttura degli stessi, definiamola così per comodità).

Nightdive decise quindi di spostare lo sviluppo internamente, ma avendo esaurito i fondi, dovette andare alla ricerca di un editore per portarlo avanti. Ne incontrò ben dodici, ma ottenne solo rifiuti. A salvare il remake di System Shock sono stati i vari lavori di rimasterizzazione compiuti di Nightdive nel corso degli anni, che gli hanno consentito di finanziare lo sviluppo del gioco, pur causando molte notti insonni al povero Kick, che ha dovuto pensare a un modo di portarlo avanti, finendo per fare da game director dato che non trovava altre persone adatte al ruolo.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se con molti anni di ritardo.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di System Shock, attualmente disponibile per PC.