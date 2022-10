Tales of Arise e l'intera serie Tales of in offerta su Steam

L'intera serie Tales of è in offerta su Steam, compreso Tales of Arise, il capitolo più recente della serie, nonché uno dei più celebrati in assoluto. Se siete alla ricerca di qualche gioco di ruolo giapponese di qualità, è il momento giusto per spolverare la carta di credito, o di debito o quel che sia.

Tales of Arise è venduto a 23,99€, invece di 59,99€, nella sua versione standard. Chi volesse l'edizione Deluxe o quella Ultimate, può averle per, rispettivamente, 31,99€ invece di 79,99 e 35,99€ invece di 89,99€. In generale, all'intera serie è stato applicato uno sconto del 60%.

Gli altri giochi acquistabili in sconto sono: Tales of Berseria (4,99€ invece di 49,99€), Tales of Vesperia (7,99€ invece di 39,99€), Tales of Zestiria (4,99€ invece di 49,99€) e Tales of Symphonia (4,99€ invece di 19,99€). Di ogni gioco sono in offerta anche tutti i DLC pubblicati nel corso dei mesi.

Pagina del franchise Tales of su Steam con tutte le offerte