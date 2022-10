Bramble: un nuovo trailer ci presenta uno dei personaggi di questo affascinante gioco

Vediamo questo nuovo trailer di Bramble, in cui ci viene presentato uno dei personaggi. Si chiama Skogsra e possiamo vederlo in alcuni disegni e nel gameplay stesso, per la gioia di chi attende questo affascinante titolo.

Skogsra è presentata come uno spirito dei boschi che appare sotto forma di donna, seducendo gli uomini e facendogli perdere la testa. Considerata una strega, portò all'esecuzione di decine di donne, sacrificate nel vano tentativo di trovarla.

Quando cinque uomini decidono di affrontarla, vengono stregati anch'essi, finendo per essere uccisi in modo brutale. Skogsra sarà una delle creature presenti nel gioco.

Esplora il mondo oscuro di Bramble e vesti i panni di un ragazzino che cerca di sopravvivere a un pericoloso viaggio, dove si imbatterà in creature mostruose ma troverà anche amore e amicizia.

Esplora il pericoloso mondo di Bramble: The Mountain King, un gioco horror d'avventura pieno di atmosfera, dove vesti i panni di un ragazzino alla ricerca di sua sorella.

Ambientato in un mondo ispirato all'antico folklore scandinavo, Bramble ti porta in un viaggio pieno di magnifici scenari, creature mitiche e boss enormi.

Per il resto vi ricordiamo che Bramble è in sviluppo per PC, Xbox e PlayStation. Se volete vedere dell'altro gameplay, guardate questo lungo filmato da diciotto minuti.