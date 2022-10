Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere: J.D. Payne e Patrick McKay, Sauron e la 2a stagione

Materiale molto ricco e interessante, ma che lasciava inevitabilmente dei buchi che dovevano essere inevitabilmente riempiti per la serie TV. A poche ore dal termine della prima stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere abbiamo ascoltato J. D. Payne e Patrick McKay parlare proprio di queste difficoltà, oltre che di come si stanno preparando per la nuova stagione.

Che l'abbiate apprezzata o meno, sarete concordi che il lavoro degli showrunner non era per nulla semplice. Non solo i fan dell'opera di Tolkien sono molto esigenti e vocali, ma la produzione, nonostante il budget apparentemente infinito , ha anche dovuto lavorare solo con una porzione del lavoro dell'autore nato a Bloemfontein, le Appendici de Il Signore degli Anelli.

Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere è stata senza dubbio una delle serie evento di questo 2022. Non perfetta, la serie ideata da J. D. Payne e Patrick McKay ha però raggiunto il suo obiettivo, quello di far parlare di sé. Non sempre per i giusti motivi, ma la produzione Amazon Studios ha sicuramente ricevuto più dei classici 15 minuti di popolarità.

Originalmente fedeli

Il budget de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere si è visto tutto

"Abbiamo cercato di essere sempre fedeli all'universo di Tolkien e al materiale delle appendici, ma abbiamo anche provato a raccontare le cose a modo nostro", hanno detto i due autori cercando di spiegare il modo col quale hanno approcciato la creazione della serie. "Con la prima stagione ha rappresentato una re-introduzione nel mondo dell'Arda, con un approccio iniziale ai nuovi luoghi e ai nuovi personaggi, nonché all'enorme mitologia di fondo. Volevamo fosse tutto introduttivo e il più chiaro possibile," anche per coloro che non hanno mai letto i libri o visto i film. Con la seconda stagione gli autori cercheranno di essere più fedeli al materiale originale, anche se non rinunceranno a introdurre nuovi personaggi, oltre che a continuare a sviluppare quelli introdotti in questi primi otto episodi.

La serie continuerà, però, a raccontare come si è formata la Terra di Mezzo come la conosciamo. Quindi i Pelopiedi continueranno a chiamarsi in questo modo fino a quando non si "diventeranno" hobbit, scopriremo come e perché sono stati creati gli anelli dei nani e degli uomini e soprattutto continueremo a seguire l'evoluzione di Sauron e come è arrivato a creare l'Unico Anello.

Da questo punto di vista J. D. Payne e Patrick McKay hanno sfruttato molto una filosofia molto in voga in questi anni a Hollywood, ovvero quella che consente d'interpretare liberamente alcuni dettagli, soprattutto fisici, a meno che sia specificato in un determinato modo. Così da scardinare alcune convinzioni/convenzioni pur rimanendo fedeli al materiale originale. Un approccio che ha consentito a molte serie moderne di essere più inclusive, ma che nel caso de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere è stata usata per avere il Signore Oscuro di Mordor, solitamente rappresentato come una presenza eterea che controlla tutto grazie al suo occhio, che gironzola in carne e ossa per la Terra di Mezzo, seminando discordia e perseguendo i suoi scopi.

"Nella seconda stagione il male si sarà rivelato e non dovrà più agire nell'ombra", proseguono gli showrunner, e a partire dalla seconda stagione sarà, quindi, interessante scoprire come Sauron, libero di agire, assemblerà il suo impero del male e di come elfi, nani e uomini agiranno per opporsi a lui. Tra gli alleati sui quali "le forze del bene" potranno contare c'è sicuramente lo Straniero, l'altra grande incognita della prima stagione. Adesso sappiamo con sicurezza che non si tratta di Sauron e che è un Istar, un mago, ma ancora non sappiamo con sicurezza la sua identità.

Lo Straniero de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere cela ancora dei segreti

Il vestito grigio, la fisionomia e alcune frasi dette fanno pensare a Gandalf, ma ci potrebbe essere una qualche sorpresa. "Durante la stagione abbiamo lasciato anche altri indizi che puntano a Saruman o ai maghi Blu", hanno detto J. D. Payne e Patrick McKay. Nella seconda stagione, comunque, il mago e la sua piccola amica pelopiedi si dirigeranno verso Rhûn, una zona mai particolarmente approfondita della Terra di Mezzo, per continuare a scoprire chi realmente è. Sarà l'occasione per consentire alla produzione per continuare a "riempire i vuoti" lasciati dalle appendici ed esplorare l'universo di Tolkien in una maniera del tutto nuova.