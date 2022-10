Starfield: alcuni credono che si potranno uccidere i propri genitori nel gioco

Negli spazi social dedicati a Starfield sta circolando una strampalata teoria, nata da alcune dichiarazioni di Todd Howard, il director del gioco, secondo cui nel gioco potremo uccidere i genitori del personaggio principale.

In un recente video di domande e risposte, chiamato Constellation Questions Video, Howard ha spiegato che in Starfield si potranno rimuovere alcuni tratti del personaggi attraverso delle attività specifiche o delle quest.

Il sistema è stato pensato per non costringere i giocatori a rifare un personaggio da zero, nel caso abbiano problemi con le sue caratteristiche. Quindi si potranno affrontare queste missioni e rimuovere per sempre una data caratteristica.

Interessante, vero? Howard non ha naturalmente mai parlato di uccidere genitori o altre azioni simili. Da cosa è nata, quindi, questa convinzione? Dal tratto: "Kid Stuff", visibile sempre nel video, la cui descrizione recita: "I tuoi genitori sono vivi e vegeti e puoi andarli a trovare a casa. Ma il 10% di tutti i soldi che guadagni ti viene tolto per essere spedito a loro."

A questo punto dovrebbe essere chiaro come si sia arrivati all'ipotesi di uccidere i genitori: secondo i giocatori sarà il modo per rimuovere il contributo del 10% sui guadagni.

C'è da dire che potrebbero esserci molti altri modi per farlo, come garantirgli una rendita di qualche tipo, oppure renderli ricchi in qualche modo, ma a molti piace pensare subito al peggio.