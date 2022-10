Offerte Amazon: Monster Hunter Rise Sunbreak per Switch in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Switch di Monster Hunter Rise Sunbreak. Lo sconto segnalato è di 23€, ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure nel box qui sotto. Il prezzo consigliato per Monster Hunter Rise Sunbreak è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak vi abbiamo spiegato che "Ormai è quasi una costante, ma dobbiamo fare per l'ennesima volta i complimenti a Capcom. Sunbreak è un'espansione contenutisticamente titanica, curatissima, e chiaramente pensata per risolvere molte delle critiche mosse da parte della fanbase al gioco base. Un lavoro sopraffino che crediamo abbia il potenziale per convincere anche una discreta parte dei nostalgici della vecchia formula della serie, e che consigliamo senza remore a chiunque."

Monster Hunter Rise Sunbreak

