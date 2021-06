Tales of Arise: il trailer dell'E3 2021 mostra del nuovo gameplay

In occasione dell'E3 2021, Bandai Namco ha realizzato un nuovo trailer di gameplay dell'attesissimo Tales of Arise, mostrato in occasione della Summer Game Fest condotta de Geoff Keighley. Il filmato mostra un gioco in stato avanzato di sviluppo, quindi ci sono buone probabilità che non subirà più ritardi.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Tales of Arise è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Si tratta della nuova incarnazione di una serie nata su Super Nintendo, che negli anni si è evoluta in modo decisivo, con episodi molto diversi tra loro.

Leggiamo i dettagli del video tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il nuovo video di Tales of Arise presenta la regione di Elde Menancia, un luogo di Dahna lussureggiante e variegato, e la sua capitale Viscint. Qui i giocatori incontreranno Kisara e Dohalim, gli ultimi due personaggi a unirsi a Alphen, Shionne, Rinwell e Law nella loro missione per liberare Dahna dall'oppressione di Rena.

Dahlim è un nobile di Rena che prova sentimenti molto diversi verso gli abitanti di Dahna rispetto ai suoi simili. È una persona educata e di buone maniere, con una spiccata sensibilità per le arti, come musica, poesia o l'antichità. Combatte usando il suo bastone con un misto di tecniche e di arti astrali che lo rendono in grado di adattarsi ai suoi avversari.

Kisara è una soldatessa di Dahna che accompagna Dohalim. Una delle persone più potenti dell'esercito di Dahna, è anche rispettata dai soldati di Rena. Usa il suo martello e lo scudo per danneggiare enormemente gli avversari nel corso di combattimenti a corto raggio, ma può anche usare il suo scudo per proteggere i suoi amici, scatenando potenti e ampie tecniche di difesa.

In questo trailer i giocatori possono anche scoprire alcuni degli attacchi più spettacolari di Tales of Arise, come le arti, una delle base di Tales of, che permette ai giocatori di iniziare e creare combo devastanti, e i Boost Strike, attacchi potenti portati da due personaggi con l'intenzione di dare il colpo di grazia ai nemici.