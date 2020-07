TCL lancia la nuova serie di TV P71 e la serie X91

La Serie P71 combina algoritmi avanzati per ottimizzare le prestazioni di contrasto e le presentazioni del colore. Utilizza un algoritmo di Micro Dimming che migliora la qualità dell'immagine analizzando un centinaio di zone separate per adattare la luminosità, offrendo un'esperienza visiva eccezionale, specialmente al buio.

La Serie X91 offre un incredibile numero di pixel grazie alla risoluzione 8K. Nel 2020, non ci sono molti film o contenuti video disponibili con risoluzione 8K, motivo per il quale la tecnologia di upscaling 8K di TCL riesce a convertire immagini in HD, FHD e 4K in risoluzione 8K. Per i contenuti non in 8K, la tecnologia Upscaling AI 8K della Serie X91, riesce ad ottimizzare automaticamente ogni pixel in formato 8K, abbinando quelli reali in tutte le loro possibilità. Questa tecnologia di TCL inoltre permette di avere video e immagini più dettagliati e naturali. Infatti, migliora non solo l'aspetto, ma anche una serie di caratteristiche come la chiarezza e la compensazione del colore, dei dettagli e della frequenza.

L'upscaling AI 8K di TCL analizza in modo intelligente non solo la risoluzione video in 4K ma anche quelle SD, HD, FHD e molte altre.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il nuovo TV TCL offre autentici colori cinematografici realizzati con oltre un miliardo di tonalità e sfumature - mostrando tutto ciò che le cineprese possono catturare.

La nuova Serie X91 di TCL offre incredibili dettagli dell'immagine e una straordinaria luminosità grazie alla tecnologia HDR PREMIUM 1000, che sfrutta lo standard HDR, il più evoluto per i contenuti UHD. HDR PREMIUM 1000 offre un'esperienza High Dynamic Range di gran lunga superiore con chiari sorprendenti, dettagli d'ombra eccezionali e colori vividi e precisi. Con un picco di 1000 nits di luminosità è in grado di riprodurre perfettamente ogni sfumatura di luce per un effetto HDR superiore, garantendo allo stesso tempo un'esperienza visiva eccezionale anche negli ambienti più luminosi.

Il full array local dimming unito ad una risoluzione 8K porta contrasti, dettagli, qualità delle immagini realistiche e le prestazioni HDR ad un livello completamente nuovo. In combinazione con la tecnologia Quantum Dot, si potrà godere di contrasti estremamente nitidi e infinite sfumature di colori sulla Serie X91 8K di TCL.

La Serie X91 supporta Dolby Vision - Atmos, che consente di vivere una user experience ancora più unica e immersiva: vedendo, ascoltando e sentendo come mai prima d'ora. Inoltre il Dolby Vision HDR offre colori, contrasto e luminosità straordinari allo schermo, trasformando l'esperienza visiva dei consumatori.

La Serie X91 è inoltre dotata di un sistema audio leader nel settore, grazie all'hardware Onkyo e alla tecnologia sonora Dolby Atmos. Con il Chromecast integrato, si possono trasmettere facilmente foto, video e musica da qualsiasi dispositivo alla TV. Gli utenti possono anche godere di più di 500.000 contenuti video. Grazie al sistema di controllo vocale di Google Assistant al proprio servizio si possono porre domande e chiedere di fare qualsiasi cosa direttamente al TV, trasformandola così nel proprio Google personale, sempre pronto ad aiutare in oltre un milione di azioni.

TCL annuncia inoltre la certificazione globale IMAX Enhanced per la Serie X91 QLED Android per le sue straordinarie funzionalità audiovisive e l'ampio display. IMAX Enhanced, lanciato da IMAX e DTS, è un nuovo programma di certificazione che presenta contenuti rielaborati digitalmente abbinati a una presentazione ottimizzata sui dispositivi premium TCL.

La Serie X91 QLED 8K di TCL è disponibile con schermo da 75" e sarà lanciata in Italia dal 15 luglio, disponibile su Eprice. A partire da € 3999,99.