Diablo Immortal uscirà quando pronto e il team sta facendo un lavoro stellare

Rispondendo ad un fan, Adam Fletcher, Community Developement Lead di Diablo, ha detto che Diablo Immortal è vivo e vegeto e il team sta facendo un lavoro stellare. E soprattutto che il gioco uscirà quando sarà pronto.

Rispondendo ad un tweet piuttosto polemico da parte di un fan, Community Development Lead di Diablo Adam Fletcher è tornato a parlare della versione mobile del celebre gioco di ruolo. Annunciato nel 2018, non senza polemiche, Diablo Immortal è poi sparito dai radar, lasciando il palcoscenico al più canonico Diablo IV.

Una mancanza di informazioni che si sta facendo sentire, anche perché il gioco avrebbe dovuto entrare in Alpha Test nel 2020 su iOS e Android.

Ad un fan che chiedeva di velocizzare i tempi di sviluppo e di pubblicare una beta, Fletcher ha risposto dicendo che "Immortal è ancora in fase di sviluppo. E l'Alpha arriva prima della Beta".

E poi ha aggiunto: "I giochi richiedono un po' di tempo e i piani, la dimensione del team, la visione e altro possono sempre subire modifiche rispetto al momento in cui il pubblico sente l'annuncio. Sarà pronto quando sarà pronto. Il team sta facendo un lavoro incredibile sul gioco".

Cosa ne pensate? Ci saranno stati grandi cambiamenti in Diablo Immortal? Lo giocherete?

Immortal is still in development. Alpha comes before Beta.

Games take a while and schedules always vary by when the public hears of its announcement, team size, scope, vision and more. It will be ready when it's ready. The team is doing a stellar job on the work with the game.