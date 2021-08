Team ASOBI lancia il sito ufficiale, lavora al suo "gioco più ambizioso"

Team ASOBI, lo studio interno di Sony che ha creato il recente Astro's Playroom, ha recentemente lanciato il suo nuovo sito ufficiale nel quale annuncia di essere al lavoro sul suo "gioco più ambizioso".

Fino a questo momento il team non è mai stato famoso per aver creato dei giochi Tripla A, ma esperienze interessanti e innovative come The Playroom, The Playroom VR, Astro Bot Rescue Mission e il recente Astro's Playroom, un gioco in grado di mettere in risalto tutte le caratteristiche più innovative del DualSense di PlayStation 5.

Sul nuovo sito ufficiale è possibile leggere le nuove ambizioni del team di sviluppo: "Siamo un nuovo e dinamico PlayStation Studio basato nella vibrante Tokyo. Creiamo giochi di qualità assoluta per giocatori PlayStation di tutte le età. I nostri ultimi lavori sono gli apprezzati Astro Bot: Rescue Mission per Playstation VR e Astro's Playroom per PlayStation 5. Stiamo lavorando duramente sul nostro più ambizioso gioco!"

Il sito ufficiale di Team ASOBI

Per poter portare a termine il progetto il team sta cercando 13 professionisti. Da queste offerte di lavoro scopriamo che Team ASOBI è al lavoro su un gioco d'azione 3D.