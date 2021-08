Animal Crossing: New Horizons, il museo potrebbe espandersi presto

All'interno degli ultimi aggiornamenti di Animal Crossing: New Horizons sono stati trovati dei riferimenti ad una delle caratteristiche più richieste da parte dei fan: il caffè del museo. Ancora non ci sono informazioni su quando, ma soprattutto se questa funzionalità arriverà, ma diversi segnali all'interno del codice di gioco potrebbero indicare di come questa novità possa essere vicina.

Sia il recente aggiornamento 1.11 sia quello precedente, infatti, contengono diversi riferimenti a 'IdrMuseumCafe'. Si tratta di nuovi parametri per la videocamera, ma anche ad un nuovo ingresso per il museo.

Nella versione 1.11 del gioco è presente il codice 'cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe', che potrebbe indicare di come i lavori per il caffè del museo stiano andando avanti. I riferimenti a questa espansione del gioco sono comparsi per la prima volta più di un anno fa, assieme a quella di una nuova galleria dedicata ai quadri. Galleria che poi è stata introdotta dopo poco.

Nintendo ha confermato che nuovi contenuti di Animal Crossing: New Horizons sono in sviluppo e arriveranno su Nintendo Switch nel corso dell'anno.