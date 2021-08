PC, agosto 2021: i giochi migliori del mese

Quali sono i giochi migliori in arrivo su PC ad agosto 2021? Il più ambizioso è sicuramente New World, l'MMORPG prodotto da Amazon che si accinge a fare finalmente il proprio debutto, nella speranza che almeno questo progetto del colosso americano possa soddisfare le aspettative degli utenti. Ci sono poi lo strategico a turni Humankind con le sue civiltà, l'originale avventura Twelve Minutes, le battaglie medievali di King's Bounty 2, le divertenti sezioni platform a base di poteri speciali di Psychonauts 2 e le promettenti atmosfere in stile Studio Ghibli dell'italianissimo Baldo: The Guardian Owls.

Humankind Humankind, una delle civiltà disponibili nel gioco. In uscita il 17 agosto Sviluppato da Amplitude Studios, Humankind è un interessante strategico a turni in cui potremo riscrivere la storia della razza umana, prendendo una civiltà agli esordi e accompagnandola lungo i secoli fra contaminazioni culturali, svolte fondamentali, innovazioni tecnologiche e gli immancabili scenari bellici: tutti aspetti in grado di produrre crescita e cambiamenti. Estremamente simile nelle meccaniche al classico Civilization, a cui si ispira in maniera palese, il gioco punta forte sulle personalizzazioni, sulla gestione di una mappa in continua evoluzione attraverso le varie espansioni, su di un comparto artistico di ottimo livello e su di un impianto strategico particolarmente solido.

Twelve Minutes Twelve Minutes e la sua originale visuale dall'alto. In uscita il 19 agosto Twelve Minutes è un'originale avventura in stile thriller in cui il nostro obiettivo è quello di cambiare il corso degli eventi che si verificheranno nei prossimi dodici minuti. Intrappolati in una sorta di loop temporale, dovremo infatti capire come mai la polizia ha fatto irruzione in casa, arrestando nostra moglie e accusandola di omicidio mentre venivamo picchiati selvaggiamente. Con una visuale dall'alto fissa sul nostro appartamento e un'interfaccia "clicca e trascina", accompagnati dalle voci degli attori James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, dovremo sfruttare ogni dettaglio e ogni informazione al fine di interrompere il loop e dar vita a una linea temporale differente, in cui l'esito finale per i personaggi possa essere positivo.

King's Bounty 2 King's Bounty 2, le truppe pronte a muoversi. In uscita il 24 agosto Nuovo episodio per la celebre serie RPG, King's Bounty 2 promette di affascinarci con una storia inedita, nemici completamente nuovi, uno sfaccettato sistema di fazioni e una ricca struttura open world che rappresenta le peculiarità del regno di Antara, piombato nel caos per via di una guerra interna per l'indipendenza delle contee. Con i banditi che imperversano per le strade e nuove minacce provenienti da dentro e fuori i confini, dovremo controllare un coraggioso condottiero determinato a riportare l'ordine, gestendo le sue truppe nell'ambito di un sistema di combattimento a turni, prendendo decisioni difficili e assaporando l'epicità tipica della saga.

Psychonauts 2 Psychonauts 2, il protagonista Raz. In uscita il 25 agosto Ambientato dopo gli eventi di Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Psychonauts 2 ci mette nei panni del giovane acrobata Razputin "Raz" Aquato, un personaggio dotato di poteri psichici che dovremo utilizzare al fine di riportare ordine nell'organizzazione comandata da Truman Zanotto, che dopo essere stato rapito nel primo capitolo sembra cambiato. Dal punto di vista del gameplay la formula del titolo sviluppato da Double Fine Productions rimane fedele alle meccaniche tradizionali, e ci vedrà anche stavolta visitare la mente di svariati PNG, saltando da una piattaforma all'altra e utilizzando le nostre abilità per sconfiggere i demoni che si annidano nella coscienza delle persone.

Baldo: The Guardian Owls Baldo: The Guardian Owls vanta uno stile grafico ispirato ai lavori dello Studio Ghibli. In uscita il 27 agosto Baldo: The Guardian Owls è il nuovo titolo dello studio italiano NA.P.S. Team, gli autori del classico Shadow Fighter per Amiga e della serie Gekido. Parliamo però in questo caso di un'avventura ispirata alle atmosfere e ai meccanismi di The Legend of Zelda, mentre dal punto di vista grafico i riferimenti ai lavori dello Studio Ghibli sono evidentissimi. Nei panni del giovane Baldo, un ragazzino dal cuore puro scelto dal destino per portare a termine un importante incarico, dovremo muoverci all'interno di un ampio open world in cel shading, completare enigmi ambientali, affrontare nemici sempre più pericolosi e svelare i segreti di un mondo tanto affascinante quanto insidioso.