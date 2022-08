Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection: trailer di lancio ci dice che è disponibile

Konami ha pubblicato il trailer di lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, raccolta che comprende tredici giochi con protagoniste le tartarughe ninja, usciti originariamente sulle piattaforme a 8 e 16 bit. Insomma, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo tornano in gran forma su console e PC.

Leggiamo quali sono i giochi inclusi:

Teenage Mutant Ninja Turtles (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Leggiamo altri dettagli forniti dall'editore tramite un comunicato stampa:

La Cowabunga Collection non si limitata a riproporre gli accesi scontri contro i malcapitati scagnozzi di Shredder ma si fa strada nelle profondità delle fogne newyorkesi per portare alla luce documenti mai visti prima, concept art di gioco e sketch conservati nel caveau TMNT di KONAMI.

Scoprite la Tana delle Tartarughe: un museo virtuale che ospita tutto ciò che riguarda il mondo TMNT. Ascoltate le colonne sonore dei giochi retrò e lasciatevi trasportare dalla nostalgia. Scavate nel processo creativo che ha portato alla nascita dei giochi con sketch concettuali mai mostrati prima dal pubblico. Rivedete i manuali di gioco originali perduti nel tempo, faticosamente restaurati alle loro condizioni ottimali.

Per stare al passo con i tempi, la collezione presenta aggiornamenti quality-of-life, come le funzioni di salvataggio e riavvolgimento, per riprendere o ricominciare da un punto qualsiasi dell'avventura. La meccanica Watch-and-play permette ai giocatori di lasciare che il gioco proceda da solo attraverso i livelli per aiutarli a superare le fasi di gioco più difficili, prima di riprendere il controllo. Inoltre, sono state aggiunte divertenti battle mode che migliorano l'esperienza di gioco per rendere più vivaci i livelli noti.

La collezione comprende guide strategiche che aiuteranno i giocatori a raggiungere il livello successivo. Le mappe e le posizioni dei potenziamenti nascosti sono ora a portata di mano. L'impossibilità di portare a termine la missione subacquea in TMNT per NES potrebbe presto diventare un ricordo del passato!