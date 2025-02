Le tessere del Nintendo eShop sono in sconto: meglio fare acquisti ora fintanto che ci sono i Punti d'oro?

Come saprete, i Punti d'oro di Nintendo eShop spariranno tra circa un mese. Saranno utilizzabili anche dopo, se ancora ne avrete, ma non potrete ottenerne di nuovi. Potrebbe quindi essere conveniente fare qualche acquisto prima che la funzione venga eliminata, se vi sono giochi che vi interessano e volete recuperare in tempi brevi. Per risparmiare ancora di più, però, è bene usare le tessere di ricarica del Nintendo eShop per Nintendo Switch, in vendita in sconto su Instant Gaming. Potete acquistare vari tagli, ma ad esempio potete ottenere 50€ di credito eShop spendendo 45,99€. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Si tratta chiaramente di uno sconto minimo (8% nel caso da noi segnalato) ma si tratta di un modo veloce e semplice per ottenere un po' di credito aggiuntivo. Se si sfruttano le tessere in modo regolare, alla fine i piccoli risparmi di sommano uno dopo l'altro.