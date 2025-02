Elden Ring Nightreign è in prenotazione in sconto in versione PC Steam, con prezzo minimo garantito

Elden Ring Nightreign arriverà a fine maggio e gli appassionati dei soulslike su PC che non vedono l'ora di avventurarsi in questo mix tra un roguelite e un action cooperativo possono prenotare una copia in versione Steam con un piccolo sconto, con anche il vantaggio del prezzo minimo garantito. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Lo sconto attuale è minimo, visto che risparmiate pochi euro (qualcosa di più per la Deluxe). Il vero vantaggio è che facendo ora la prenotazione avete l'assicurazione sul prezzo : pagate ora ma, se il prezzo cala in qualsiasi momento, tale cifra più bassa sarà applicata al vostro ordine e all'uscita del gioco vi verrà rimborsata la differenza. In questo modo non dovete seguire l'andamento del prezzo e potrete ottenere la cifra migliore che sarà proposto con gli sconti di Instant Gaming nei prossimi mesi prima della pubblicazione.

Cos'è Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione indipendente. Non serve avere Elden Ring "base" per usarlo. Non è un gioco di ruolo vero e proprio, ma una avventura a "sessioni". In ogni partita si sceglie un boss finale da affrontare e da soli o con altri due giocatori (tramite un veloce matchmaking) si esplora una mappa. Lo scopo è sconfiggere nemici e trovare nuovi equipaggiamenti per potenziare il nostro personaggio.

La sessione è divisa in giorni, con una cerchio di pioggia tossica che si stringe via via che il match prosegue, come in un battle royale. Quando il cerchio è alla dimensione minima, i giocatori devono affrontare un boss potente. Se vincono, passano al giorno successivo e ripetono, arrivando poi al terzo giorno durante il quale si affronta solo il boss finale. Sia che si vinca o che si perda, si ottengono delle ricompense per personalizzare i nostri personaggi tra una partita e la successiva. Ci sono varie classi tra le quali scegliere.

La versione Deluxe del videogioco include anche un DLC (non meglio definito, ma pare che includerà boss e personaggi aggiuntivi), un Artbook Digitale e una minicolonna sonora. Se volete prenotare le versioni console di Elden Ring Nightreign, le trovate qui.