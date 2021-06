Tetris Effect: svelati due livelli segreti, che richiamano al passato del gioco

Per il cosiddetto Tetris Day, la pagina ufficiale di Tetris ha svelato l'esistenza di due livelli segreti in Tetris Effect, che rimandano al glorioso passato del gioco. Uno si chiamo 1989, ed è abbastanza facile da sbloccare, mentre l'altro si chiama 1984 e richiede qualche passaggio in più.

1989, uno dei livelli segreti di Tetris Effect

Sbloccare 1989, livello ispirato alla versione Game Boy del gioco, probabilmente quella più famosa, è davvero semplice e i giocatori non hanno faticato molto a trovarlo. I modi per farlo sono due: il primo è partecipare al Weekend Ritual, che dura 24 ore, con il livello che viene sbloccato quando l'obiettivo della comunità viene raggiunto e rimane tale fino alla fine dell'evento. Ad esempio, se l'obiettivo viene raggiunto in 16 ore, 1989 diventa disponibile per le restanti 8.

Il secondo modo per sbloccare 1989 è raggiungere il livello 50. Ci vuole più tempo, ma in questo modo lo sblocco diventa permanente.

1984, il livello super segreto di Tetris Effect

1984, ispirato al Tetris originale sviluppato da Alexey Pajinov per il sistema sovietico Electronika 60, è stato trovato con più difficoltà dai giocatori, anche perché è leggermente più complesso da sbloccare. In primo luogo richiede una periferica che consenta di inserire dei testi, anche su console (tastiera USB, chat pad o quant'altro).

Ora bisogna inserire un codice con il controller nella schermata dei titoli (prima di premere il tasto Start). Con un DualShock 4 o un altro controller compatibile con console PlayStation, bisogna premere Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, O, X. Usando un controller Xbox o Oculus, bisogna premere Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A. In caso di successo, si vedrà la seguente schermata:

Schermata conferma 1984

Ora bisogna usare la tastiera e inserire il codice 06061984, ossia la data di nascita di Tetris, quindi premere il tasto Invio. Si riceverà un messaggio che confermerà lo sblocco del livello 1984 in tutte le modalità Effect.

Da notare che entrambi i livelli sono sbloccabili allo stesso modo sia su Tetris Effect, sia su Tetris Effect: Connected.