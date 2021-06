I 10 migliori giochi di rapine da provare assolutamente

Il crimine non paga, ma nei videogiochi sa essere molto divertente. Come ci ha insegnato il cinema con gli "heist movie", le rapine sono un tema estremamente intrigante da affrontare, sia dal punto di vista puramente action (quante finte rapine finiscono senza un po' di azione?) sia dal punto di vista strategico (l'organizzazione è tanto importante quanto l'attuazione). I videogiochi hanno quindi avuto modo di mettere in pratica quanto appreso dagli altri medium e l'hanno proposto nel corso degli anni con molti giochi interessanti. Ecco quindi quali sono i migliori giochi di rapine, prendendo in considerazione sia i giochi completamente dedicati ad esse, sia quelli che, semplicemente, le hanno incluse in missioni specifiche.

Grand Theft Auto IV La serie Grand Theft Auto è la madre di tutti i videogiochi moderni a sfondo criminale, e all'interno della saga targata Rockstar Games non sono di certo mai mancate, tra le tante attività losche da svolgere, le rapine alle banche. In Grand Theft Auto IV in particolare, c'è n'è una situata all'interno di una delle missioni più belle e probabilmente amate dai fan dei giochi di rapine, ovverosia la rapina alla filiale della Bank of Liberty a Southern Algonquin. La missione, intitolata Three Leaf Clover, si attiva tra le 06.00 e le 19.00 e vede il mitico Niko affiancare i membri della famiglia McReary e Michael il Santo. La sequenza è altamente spettacolare e ricorda moltissimo i grandi classici cinematografici del genere, dall'irruzione a volto coperto in banca fino all'arrivo della polizia, la fuga all'esterno prima e nei sotterranei della metropolitana poi, intervallato dall'incontro con un elicottero delle forze dell'ordine. GTA 4 è disponibile su PS3, PC e Xbox 360, ecco la nostra recensione.

GTA Online Grand Theft Auto Online GTA 5 è uno dei giochi di maggior successo dell'ultima decina di anni e tutti i fan sapranno che è possibile affrontare svariate rapine nel corso del gioco. La campagna ci mette a disposizione tre personaggi principali e, durante le rapine, dovremo decidere quali "aiutanti" ci accompagneranno nella missione, creando il team perfetto per la situazione. La verità, però, è che tra i migliori giochi di rapine dobbiamo inserire non la campagna principale, ma la modalità online inclusa in GTA 5: parliamo ovviamente dell'amato GTA Online. In quest'ultimo, un team di giocatori deve lavorare insieme a una serie di missioni preparatorie per poter, infine, svaligiare una banca. Come spesso accade, è la possibilità di giocare fianco a fianco con i propri amici a rendere l'intera esperienza molto più divertente. GTA 5 e GTA Online sono disponibili su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S.

Payday 2 Payday 2 In uno speciale dedicato ai migliori giochi di rapide non poteva ovviamente mancare un gioco appartenente a una serie che fa proprio delle rapine il fulcro delle proprie avventure. Payday di Overkill Software è infatti un first person shooter in cui si vestono i panni dei cattivi e dove i giocatori devono cooperare con altri tre membri di una banda gestiti dalla CPU o da altri utenti, per pianificare e attuare dei colpi. La squadra di svaligiatori, formata da Dallas, Wolf, Chains e Hoxton, deve però prima studiare l'operazione indicando i "punti caldi" della mappa, le cose a cui prestare particolare attenzione e le eventuali procedure da adottare in caso di problemi. E dopo passare all'azione. Una delle rapine più complesse e ambiziose del franchise, che si presta a svariati approcci e strategie, è quella contenuta nel DLC per Payday 2 intitolato The Big Bank Heist. Per conto di un contractor che si fa chiamare "Il Dentista", bisogna infatti saccheggiare la ricchissima Benevolent Bank, che nel corso della sua storia non è mai stata svaligiata. Cosa quindi più facile a dirsi che a farsi. Payday 2 è disponibile su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch. Ecco la nostra recensione.

Saints Row: The Third Saints Row: The Third Remastered Altro giro, altra rapina in banca, questa volta ad opera di un gruppo a dir poco fuori di testa, ovverosia i Santi vestiti di viola di Saints Row di Volition. Nel terzo episodio della serie, i Saints tentano di svaligiare una banca nella missione chiamata When Good Heists Go Bad, proprio all'inizio del gioco. Ma lo fanno a modo loro, e così il colpo fallisce e la gang finisce provvisoriamente in cella. Abbiamo scelto questa rapina quasi in contrasto con lo stile classico di altri giochi di rapine: quella di Saints Row: The Third è caciarona, citazionista e ricca di battutine anche volgari, tra sparatorie all'impazzata contro nugoli di cassieri e guardie armate fino ai denti, elicotteri e chi più ne ha più ne metta, con le solite trovate fuori di testa per tentare di eliminare gli avversari e fuggire col bottino dopo essere stati circondati dalla polizia. Nello specifico, agganciare l'enorme cassaforte ancora incastrata in parte in pezzi del caveau, dopo averlo fatto esplodere, a un elicottero e portarla via con sopra i membri della banda, per poi cercare di aprirla comodamente in un luogo sicuro. Saints Row: The Third è disponibile su PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S. La nostra recensione di Saints Row: The Third.

Persona 5 Persona 5 Tra le banche protagoniste dei migliori giochi di rapide non mancano anche quelle di fantasia. In Persona 5, per esempio, c'è una missione che vede l'utente impegnato nei meandri del Palazzo di Kaneshiro, che è una versione distorta, nella forma ma non nella sostanza, proprio di una banca. Questa si trova nel Metaverso, una dimensione parallela che nel gioco è essenzialmente "l'inconscio collettivo" di tutta l'umanità, dove i desideri più distorti e le emozioni corrotte delle persone si manifestano sotto la forma di edifici chiamati Palazzi. Quello di Kaneshiro, un boss della Yakuza che considera le persone "macchine" da cui ricavare soldi, fino allo sfinimento, rappresenta proprio l'ingordigia e la brama di denaro del suo possessore. Non a caso la struttura fluttua nell'aria e risucchia banconote da terra, oltre che da sportelli automatici viventi, simbolo appunto dello sfruttamento delle persone comuni. Infiltrarsi in questa struttura assieme agli altri Ladri Fantasma per sconfiggere chi la governa, ovverosia un alter-ego ombra della controparte reale di cui incarna la negatività, per rubargli il desiderio più profondo e più oscuro (nella forma di un tesoro) e "purificare" luogo e animo, è un'esperienza che abbiamo trovato particolarmente divertente. Persona 5, ecco la recensione, è disponibile su PS3 e PS4.

Bank Panic Bank Panic Le banche non vedono ovviamente protagonisti solo i rapinatori, ma anche coloro che le cassaforti le difendono. Quindi non potevamo escludere dal nostro articolo dedicato ai migliori giochi giochi di rapide un grande classico come Bank Panic, nel quale l'obiettivo del giocatore è quello di impedire ai banditi di arraffare tutto il bottino. Parliamo di un arcade con visuale "in soggettiva" sviluppato da Sanritsu e prodotto da SEGA nel 1984 per cabinati, poi convertito su diverse piattaforme casalinghe, comprese l'MSX e il SEGA Master System. In Bank Panic l'utente interpreta il ruolo di uno sceriffo del Far West che, come scritto, deve proteggere una banca e i suoi clienti da banditi mascherati. Questi appaiono di volta in volta da dietro una delle dodici porte numerate ed altrettanti sportelli dell'edificio, da tenere alternativamente sotto controllo. I malviventi talvolta si nascondono alle spalle di poveri avventori o prigionieri, così come possono piazzare delle bombe davanti a un ingresso. Allo stesso modo non tutte le porte, che si aprono senza un ordine preciso, celano un pericolo: sta al giocatore mantenere i nervi saldi e non colpire per sbaglio un innocente, soprattutto quando il ritmo si fa più veloce e le porte si aprono con più velocità e frequenza. Bank Panic è stato pubblicato su Sega Master System, SG-1000, Commodore 64, MSX, Amstrad CPC.

Borderlands 2 Borderlands 2 All'interno di Borderlands 2, i giocatori hanno il compito di derubare una banca all'interno di una città in pieno stile "Selvaggio West". Peccato però che il caveau è fatto di un materiale estremamente resistente. Come risolvere? Con la follia tipica del gioco di Gearbox. L'unica sostanza in grado di scogliere il metallo è della bile aliena, quindi dovrete eliminare il boss di una gang per ottenere della dinamite, immergerla in un lassativo e poi darla in pasto a un alieno quadrupede che la vomiterà, creando così una bomba di bile. Dopo aver sconfitto ondate di vice sceriffi, potremo andarcene con il bottino tanto agognato. Borderlands 2 è disponibile su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch.

Monaco: What’s Yours Is Mine Monaco: What's Yours is Mine Raduna una squadra di ladri e immergiti in uno dei giochi di rapine cooperativi più divertenti di sempre. Monaco: What's Yours Is Mine mette a disposizione molteplici classi, ognuna delle quali è dotata di abilità uniche che permettono di affrontare ogni situazione in modo diverso. Si tratta di un gioco affrontabile anche in solitaria ma è in cooperativa che riesce a esprimere il proprio potenziale. Si tratta di un gioco con visuale dall'altro all'interno del quale potremo vedere solo le parti di mappa direttamente nella visuale dei nostri ladri professionisti. Si deve seguire una strategia precisa, ma essere sempre pronti a ogni imprevisto. Monaco: What's Yours Is Mine è disponibile su PC, Xbox 360 e Nintendo Switch.

The Elder Scrolls IV: Oblivion The Elder Scrolls IV: Oblivion Potrebbe sembrare strano che tra i giochi di rapine appaia un'opera fantasy medievale come The Elder Scrolls IV Oblivion, ma vi assicuriamo che è l'inserimento è quasi un obbligo. In TES 4 veniamo incaricati dal capo della Gilda dei Ladri di rubare nientemeno che un'Antica Pergamena (quella che dà il nome al gioco, per intenderci) all'interno del Palazzo Imperiale. Per poterlo fare, ci vengono dati un paio di stivali incantati e una freccia magica. Dovremo trovare un vecchio percorso usato dagli imperatori del passato per sfuggire dal Palazzo in caso di pericolo. Nella missione si deve combattere mostruosità varie, attivare passaggi segreti e usare la freccia magica per attivare un passaggio. All'interno nel Palazzo si deve evitare le guardie, trovare la biblioteca e ottenere la Pergamena. Gli stivali permettono poi di lanciarsi da un passaggio segreto e sopravvivere la caduta. Si tratta di una delle missioni più interessanti del gioco se non dell'intera serie. The Elder Scrolls IV: Oblivion è disponibile su PC, Xbox 360 e PS3.