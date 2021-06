Demon Slayer: presentate le versioni Kimetsu Gakuen di Tanjiro, Nezuko e Tomioka

Presentate le versioni Kimetsu Gakuen (una serie spin-off) di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e Giyu Tomioka, tre tra i personaggi più famosi che saranno presenti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (due di fatto sono i protagonisti).

Saranno utilizzabili in modalità vs. e sono di fatto gli stessi personaggi, solo in versione scolastica: Tanjiro è uno studente gentile e ligio, che però non vuole rimuovere gli orecchini che gli ha lasciato il padre, anche se vanno contro il regolamento del suo istituto; Nezuko è una studentessa molto pigra che tiene sempre in bocca una baguette; Tomioka è invece un professore di educazione fisica dai metodi spartani. I fan di Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari (il titolo completo della serie spin-off) saranno contenti. Vediamo un filmato di presentazione del terzetto:

Vediamo anche una galleria d'immagini dei tre personaggi:

Gli altri personaggi giocabili annunciati finora per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan sono: Murata, Kyojuro Rengoku, Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado (respirazione dell'acqua), la versione alternativa di Tanjiro e Nezuko Kamado.

Prima di abbandonarvi vi rammentiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC. La data d'uscita è stata fissata al 2021, almeno in Giappone, ma non è stata ancora svelata. Non si è ancora parlato di una versione occidentale, che però sicuramente arriverà.