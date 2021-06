Cyberpunk 2077: un prototipo del 2013 sperimentò la terza persona

Nelle scorse ore è stato pubblicato online il video di un prototipo del 2013 di Cyberpunk 2077, che mostrava il gioco con una visuale in terza persona. Il filmato è stato immediatamente fatto rimuovere, probabilmente da CD Projekt stessa, ma è inevitabile che se ne parli.

Cyberpunk 2077 in terza persona

Nel filmato, V si svegliava a casa di Sandra, dove interagiva con diversi elementi dello scenario. Quindi parlava con una certa Pat, tramite un sistema di dialogo a scelta multipla, con le voci selezionabili tramite d-pad. Naturalmente, trattandosi di un prototipo, non può essere considerato nemmeno una vera e propria build del gioco, ma solo una semplice sperimentazione. Dovrebbe essere noto, che prima dell'avvio della produzione vera e propria ci sia un periodo, più o meno lungo a seconda della complessità di ogni titolo, in cui gli sviluppatori testano i vari sistemi di gioco per rendersi conto di cosa inserire o tagliare dalla versione finale. Quindi è probabile che per Cyberpunk 2077 ci fosse il dubbio se utilizzare o meno la terza persona seguendo i canoni degli altri giochi dello studio polacco (i The Witcher).

Vero è che CD Projekt Red ha parlato di 2016 come anno di inizio della pre-produzione di Cyberpunk 2077. Ciò non toglie che negli anni precedenti si siano fatti dei test, visto che la licenza è stata acquisita molto prima. Quindi nessuno dovrebbe scandalizzarsi più di tanto per questo filmato, al netto delle preferenze personali per la prima o la terza persona.

Durante il fine settimana abbiamo riportato anche di una serie di video di Cyberpunk 2077, realizzati internamente dagli sviluppatori di CD Projekt Red, che mostravano alcuni bug del gioco, segno che i responsabili del progetto ben sapevano lo stato dello stesso al momento del lancio.