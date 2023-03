The Batman 4K, steelbook e limited edition, in sconto per Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 sono iniziate e ci permettono di ottenere tanti sconti su prodotti di primo livello. Un esempio è l'offerta per il film The Batman in 4K, film uscito nelle sale di Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto.

Ricordiamo che le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 saranno disponibili fino al 29 marzo 2023, precisamente fino alle 23:59. Ovviamente, per alcuni prodotti, è possibile che la promozione termini prima di tale giorno e ora, in quanto il numero di unità in sconto a disposizione potrebbe esaurirsi. Il nostro consiglio, quindi, è di non attendere troppo se vi interessa il prodotto e se il prezzo è quello giusto per voi!

Il prezzo della versione da collezione è molto vantaggioso, considerato che si tratta di uno sconto superiore al 50%, mentre quello sulla versione steelbook rimane più contenuti, portando però il film 4K a 25,89€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ecco la sinossi di The Batman: "Quando un killer prende di mira l'élite di Gotham, Batman decide di scendere in campo ed indagare. Prova dopo prova, dovrà stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all'abuso di potere e alla corruzione."