The Dark Eye: Chains of Satinav è gratis su GOG per i saldi invernali, ma avete poco tempo per riscattarlo

Come da tradizione da diversi anni a questa parte GOG periodicamente offre dei giochi gratis durante i saldi invernali. Oggi è arrivato un nuovo dono: si tratta di The Dark Eye: Chains of Satinav, un'avventura grafica realizzata da Deadlic Entertainment.

Se siete interessati, potrete aggiungere il titolo in questione alla vostra libreria visitando la home page di GOG, a questo indirizzo, e cliccando su "add to library" nel banner dedicato. Una volta fatto, The Dark Eye: Chains of Satinav verrà aggiunto alla vostra raccolta e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato regolarmente. Avete tempo fino alle 15:00 italiane del 30 dicembre per farlo vostro.