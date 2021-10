The Darkest Tales, il prologo Into the Nightmare scaricabile gratuitamente da Steam

Trinity Team studio, lo sviluppatore del picchiaduro a scorrimento Slapls and Beans, ha annunciato la disponibilità di Into the Nightmare, il prologo gratuito del suo prossimo gioco, The Darkest Tale. Potete scaricarlo da Steam, in attesa di mettere le mani sulla versione finale, che arriverà nel 2022, in data ancora da destinarsi.

The Darkest Tales è un action adventure 2D con elementi platform in cui si guida Teddy, un vecchio orsacchiotto impegnato nel salvataggio della sua padrona, e Lighty, una fata logorroica dotata di poteri magici. Ce la faranno a uscire indenni dal mondo delle favole?

Il prologo Into The Nightmare è composto da due livelli, leggiamone i dettagli:

Livello Uno:

Che cosa farebbe Cappuccetto Rosso al lupo cattivo se avesse due pugnali e se fosse assetata di vendetta? Entra nell'incubo e la incontrerai, anche se tranne il cappuccio, nient'altro sarà come te lo ricordi. Cammina tra le tenebre e sopravvivi a lupi meccanici e pipistrelli inferociti, arrivando fino alla fine, dove sarà battaglia al primo sangue.

Livello Due:

Jack riuscirebbe a salire fino alla cima della pianta di fagioli se questa fosse piena di piante carnivore e se ci fosse una tempesta? Mangia i famosi fagioli, impara a usare la magia a tuo vantaggio e metti alla prova le tue abilità per raggiungere la punta più alta. Ma stai attento, Teddy è fatto di stoffa!

Vediamo una galleria di immagini del gioco:

"Quando abbiamo iniziato a lavorare su The Darkest Tales, volevamo creare un mondo fatato ma oscuro, per coloro che amano esplorare, affrontare vere sfide e perdersi in un mondo completamente diverso dal solito", ha detto Marco Agricola, co-fondatore di Trinity Team. "Siamo davvero orgogliosi di lanciare la versione finale del nostro prologo a due livelli su Steam oggi, e vi invitiamo ufficialmente a mettere piede nell'incubo... e uscirne vittoriosi!"

"The Darkest Tales è un'esperienza immersiva, che vi farà ricordare l'infanzia e dove tutto sembrerà familiare, ma i personaggi al loro interno saranno tutto tranno amichevoli, e le boss fight intense e piene di divertimento", ha detto Aleksandra Volskaya, Head of Brand Management & PR 101XP "Non vediamo l'ora di sentire cosa ne pensano i giocatori del nostro prologo, e siamo davvero contenti di rivelare cosa arriverà subito dopo, visto che il titolo si sta preparando all'uscita".

Da notare che tutti i progressi fatti con la demo saranno trasportati nella versione finale di The Darkest Tales.

Visto che si parla di Trinity Team, perché non date un'occhiata alla campagna Kickstarter di Slaps & Beans 2?