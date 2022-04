The Elder Scrolls Online: High Isle, nuovo trailer e dettagli dalle anteprime

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di The Elder Scrolls Online: High Isle, la nuova espansione in dirittura d'arrivo su PC e console quest'estate. Non solo, da pochi minuti sono online anche le prime anteprime del capitolo bretone dell'MMO, con dettagli sulla nuova location, il trial Dreadsail Reef e il gioco di carte Tales of Tribute.

Come potrete leggere nella nostra anteprima di The Elder Scrolls Online: High Isle, la nuova espansione dell'MMO promette di offrire almeno 30 ore di quest che si svolgeranno nell'arcipelago di Systres. Con questa nuova ambientazione il team di Zenimax Online ha avuto carta bianca, in quanto è un territorio inesplorato dalla serie e dunque non ha una "lore" da rispettare. Tra i contenuti al lancio ci sarà anche Dreadsail Rift, un nuovo trial da 12 giocatori a tema piratesco, che richiederà come da tradizione gioco di squadra e coordinazione per completare le sfide e sconfiggere i boss.

Apprendiamo inoltre i primi dettagli su Tales of Tributes, gioco di carte da taverna che includerà attività sia PvP che PvE con una vera e propria storyline dedicata. Le regole sembrano piuttosto semplici ma con dinamiche interessanti e che sembrano celare una certa profondità, con il potenziale per allungare a dismisura la longevità dell'espansione.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online: High Isle sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia a partire dal 6 giugno 2022. Se siete rimasti indietro con le espansioni, sarete felici di sapere che ora Morrowind è gratis per tutti i giocatori.