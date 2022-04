Return to Monkey Island: nuovi dettagli su trama e personaggi da Ron Gilbert e Dave Grossman

In concomitanza con le prime immagini ufficiali di Return to Monkey Island, Adventure Gamers ha pubblicato una lunga intervista con Ron Gilbert e Dave Grossman dove apprendiamo nuovi dettagli su quello che possiamo aspettarci dal nuovo capitolo della serie e con alcune anticipazioni sulla trama e i personaggi che vedremo nel gioco.

Nell'intervista con Gilbert e Grossman hanno svelato che Return to Monkey Island ripartirà direttamente dal finale del secondo gioco della serie, LeChuck's Revenge. Evitando di fare troppi spoiler per chi non ha giocato gli originali, apprendiamo dunque che le sequenze iniziali si svolgeranno nel parco divertimenti Big Whoop.

"Una delle cose che per me era molto importante era che volevo che il gioco iniziasse subito dopo la fine di Monkey Island 2, quando cammini nel parco divertimenti. Volevo che il gioco iniziasse da lì", spiega Gilbert. "Non voglio entrare nei dettagli, ma partiamo da lì e poi ci saranno tanti colpi di scena bizzarri".

A proposito di trama, nel teaser trailer di Return to Monkey Island è possibile intravedere Murray, un personaggio di Curse of Monkey Island, suggerendo dunque che ci saranno dei collegamenti con gli altri giochi della serie. In tal senso Gilbert e Grossman hanno spiegato che l'obiettivo è quello di non sovrapporre la storia con quella dei capitoli cronologicamente successivi, seppur qualche incongruenza potrebbe essere necessaria.

"Non faremo nulla di proposito per invalidare gli avvenimenti che sono accaduti in quei giochi. Non stiamo dicendo che nessuna di queste cose non sia accaduta, non ne parliamo affatto. Ci sono molte cose che ci piacevano in quei giochi. Quindi siamo stati molto, molto attenti a questo. Ricordo alcune di quelle conversazioni che abbiamo avuto io e Dave, c'era questo tipo di tendenza a buttare via tutto, ricominciamo da capo. Ma la conclusione a cui siamo arrivati ​​è che questi sono giochi molto amati. Non li abbiamo realizzati noi, ma ci sono ancora molte cose buone in quei giochi e non volevamo portarle via", afferma Gilbert.

"È piuttosto difficile tenere traccia di tutto ciò che è canonico e alcuni di questi altri giochi non sono nemmeno d'accordo tra loro.", aggiunge Grossman. "Quindi un po' di incongruenze sono necessarie. Essere troppo rigidi su cosa è canonico e cosa non lo è può intralciare la storia che stai cercando di raccontare, quindi abbiamo deciso di essere coerenti con gli elementi che non si intromettono con la trama di Return to Monkey Island e che avremmo ignorato alcuni dettagli minori se ne avessimo avuto bisogno."

Return to Monkey Island, una delle prime immagini ufficiali

Per quanto riguarda i personaggi, Gilbert svela che oltre al già citato Murray, rivedremo la piratessa Elaine e ovviamente Guybrush e LeChuck, a cui si aggiungeranno altri volti noti per i fan della serie così come un cast inedito.

Per quanto riguarda il doppiaggio, laddove possibile sono stati ingaggiati gli attori dei primi due giochi. Guybrush, Murray ed Elain avranno i loro doppiatori originali, mentre nel caso di LeChuck ciò non sarà possibile in quanto Earl Boen si è ormai ritirato dalle scene.

Gilbert e Grossman inoltre confermano nuovamente che Return to Monkey Island uscirà nel 2022 e che risentiremo sicuramente parlare del gioco prima del debutto nei negozi. Avete già visto le prime immagini ufficiali?