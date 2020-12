The Falconeer: l'aggiornamento Kraken aggiunge molti contenuti al gioco

Tomas Sala ha pubblicato The Kraken, un aggiornamento gratuito per The Falconeer, uno dei titoli della line up di lancio di Xbox Series X e Series S. Molti i contenuti extra: nuovi luoghi visitabili, nuove missioni e alcuni miglioramenti basati sui feedback dei giocatori, come il potenziamento dell'intelligenza artificiale e la revisione di alcuni aspetti dei combattimenti.

Da notare che The Kraken è solo il primo di vari aggiornamenti gratuiti pianificati per tutto il 2021, segno che il gioco è destinato a crescere ancora di più.

Per il resto vi ricordiamo che The Falconeer è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione, dove abbiamo scritto:

The Falconeer ispira immediata simpatia per il suo essere opera di una singola persona, simpatia fortunatamente supportata da una realizzazione competente e ispirata, che però pecca nell'ambizione. Forse sarebbe stato meglio puntare a qualcosa di più piccolo e gestibile, così da poterlo farcire meglio di elementi che ne aumentassero la varietà, invece di impegnarsi nella creazione di un mondo vasto ma pieno di vuoti. Così com'è ci troviamo di fronte sicuramente a un titolo godibile e dallo scenario incredibilmente profondo, ma limitato da quelli che potevano essere i suoi stessi punti di forza, in particolare da un sistema di combattimento sì profondo, ma che non riesce a spiccare completamente il volo, e dalla strutturazione delle quest, fin troppo lineare e telefonata.