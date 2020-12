The Witcher: Netflix ha pubblicato la prima pagina della sceneggiatura della stagione 2

Netflix ha pubblicato la prima pagina della sceneggiatura della Stagione 2 della serie The Witcher, così da dare ai fan un assaggio di ciò che li aspetta tra qualche mese. Naturalmente si tratta di un anticipazione del primo minuto della serie. Se non volete sapere nulla evitate di leggerla ed evitate anche di leggere le righe che seguono.

Nel testo viene semplicemente raccontato l'arrivo di un mercante, Colin Coppercloth, con famiglia al seguito in un villaggio abbandonato di montagna, cui non viene dato un nome. L'uomo è alla ricerca di un rifugio per la notte, ma troverà solo la morte a opera di una creatura non definita nel testo. L'unica riuscita a scappare pare essere la figlia, Kira, la cui sorte viene lasciata in sospeso. Riuscirà a raggiungere la casa in stile prussiano che sorge su di una collina che dà sul villaggio?

Chi ha letto i romanzi di The Witcher avrà sicuramente riconosciuto il racconto da cui sembra essere tratto questo frammento della serie: "Un briciolo di verità", dalla raccolta "Il guardiano degli innocenti".

La prima pagina della sceneggiatura della Stagione 2 di The Witcher è stata pubblicata in occasione del Witchmas Celebration, ossia dieci giorni di piccoli regali fatti da Netflix agli appassionati della serie, che si spera si concludano con l'annuncio della data d'uscita.