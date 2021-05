The King of Fighters: una statua di Mai Shiranui in vendita a 1000 dollari

Gli appassionati di The King of Fighters non potranno lasciarsi sfuggire la nuova statuetta alta circa mezzo metro di Mai Shiranui in produzione: o forse sì, considerando che il prezzo si aggira sui 1000 dollari, ma si tratta veramente di un oggetto per il collezionista che non teme nulla.

La riproduzione dell'iconica combattente della serie SNK è in scala 1:4, almeno secondo la descrizione ufficiale, alta 1,7 piedi ovvero circa 50 cm, dunque di notevole entità considerando le dimensioni medie di prodotti di questo tipo. Costruita da PJ Studio, la statuetta à composta di polystone e resina, con occhi in materiale vitreo e pittura che "simula la pelle", secondo quanto riportato.



Curiosamente, non si tratta di un oggetto legato al nuovo The King of Fighters XV bensì al vecchio The King of Fighters XIII, visto che la Mai riprodotta è precisamente sullo stile di quella presente nel capitolo in questione, ovvero l'ultimo ad essere prodotto con grafica in bitmap 2D classico.

In posa plastica, Mai è ritratta con il tipico ventaglio in mano e sullo sfondo ha una sorta di cerchio di fuoco e frammenti di legno come base, in un diorama che presenta una sorta di relitto di imbarcazione. Il tutto sembra veramente molto bello e ben fatto, ma il prezzo di circa 1050 dollari lo rende un oggetto fin troppo esclusivo, probabilmente.