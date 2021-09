The King of Fighters XV: Ash Crimson presentata con un trailer e alcune immagini

SNK ha presentato un nuovo personaggio di The King of Fighters XV con un trailer dedicato, che trovate in testa alla notizia, e alcune immagini. Si tratta di Ash Crimson, che viene presentata come un mistero. In che senso? Facile: per ora non si conoscono i motivi per cui ha voluto partecipare al torneo. Probabilmente saranno resi noti in gioco. Che siano legati alla trama principale?

Intanto che aspettiamo di saperne di più, vediamo una galleria di immagini di Ash Crimson:

The King of Fighters XV è il nuovo capitolo di una nota saga di picchiaduro, nata negli anni '90, in cui non si guidano singoli personaggi, ma si combatte con squadre di tre combattenti. Al lancio offrirà 39 eroi, tra personaggi classici, alcuni resuscitati, e nuove leve. La storia che farà da sfondo al torneo proseguirà quella del capitolo precedente in un modo che non è stato ancora svelato.

The King of Fighters XV sarà lanciato il 17 febbraio 2022 us PC, PS5, PS4 e Xbox Series X e S.