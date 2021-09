Battlefield 2042, la beta ha una data e un noto leaker ne è assolutamente certo

La beta di Battlefield 2042 ha una data e il noto leaker che l'ha riportata, Tom Henderson, ne è assolutamente certo: secondo lui si svolgerà a partire dal 22 settembre, e se così non fosse regalerà dieci copie del gioco ad altrettanti utenti che hanno rilanciato il suo tweet.

Insomma, è chiaro che Henderson abbia ricevuto informazioni molto precise e affidabili da qualcuno all'interno di DICE o comunque da una persona vicina al progetto, o non si sarebbe sbilanciato così tanto. Peraltro la data da lui indicata differisce rispetto a quella del leak di MediaWorld, che parla di un periodo che va dal 6 all'11 settembre.

Ad ogni modo, la data del 22 settembre si riferisce all'accesso anticipato e peraltro coincide, secondo Henderson, con l'embargo per la pubblicazione degli articoli in arrivo da parte della stampa internazionale.

L'open beta, aperta a tutti gli utenti che vorranno provare in anteprima l'esperienza di Battlefield 2042, sarà invece disponibile a partire da due giorni dopo, il 24 settembre.

Per saperne di più sull'ultimo episodio della serie sparatutto sviluppata da DICE, in uscita il 22 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, date un'occhiata alla nostra anteprima di Battlefield 2042.