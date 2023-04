The Last Case of Benedict Fox: video gameplay con commentario dall'ID@Xbox

All'ID@Xbox di oggi, 5 aprile 2023, è stato mostrato un primo video gameplay di The Last Case of Benedict Fox, con il commentario di uno sviluppatore. La data di uscita è il 27 aprile 2023.

In questo video di gameplay abbiamo modo di vedere i vari strumenti di combattimento del protagonista di The Last Case of Benedict Fox. Potremo combattere a corto raggio, fare parry ai nemici, eseguire schivate e attaccare con una pistola per sfruttare la distanza.

Ovviamente non si dovrà solo combattere. The Last Case of Benedict Fox è un metroidvania e dovremo esplorare varie aree, comprese le zone del crepuscolo, dove ci saranno pericoli aggiuntivi che ci porteranno al game over se non saremo attenti.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Abbiamo visto pochi minuti di The Last Case of Benedict Fox, ma il lavoro di Plot Wist ci ha impressionato positivamente per via di un'art direction eccelsa, di un gameplay più complesso e interessante di quanto ci aspettassimo e di una narrativa ricca di spunti potenzialmente notevoli. Non c'è che dire, il progetto è stato ben selezionato e al momento rappresenta uno dei giochi più promettenti parte del programma ID@Xbox."

The Last Case of Benedict Fox sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.