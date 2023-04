Final Fantasy 16: un nuovo breve video mostra come combinare i poteri Eikon del protagonista

Square Enix ha pubblicato tramite Twitter un nuovo breve video dedicato a Final Fantasy 16, il suo gioco di ruolo d'azione in arrivo su PS5 il 22 giugno 2023. Il filmato ci mostra in che modo Clive - il protagonista - può combinare i poteri degli Eikon a sua disposizione per sconfiggere i propri nemici.

Il video è stato condiviso dall'account ufficiale di Final Fantasy 16. Clive utilizza due poteri diversi nell'arco di pochi secondi. Il primo è un colpo di Bahamut, Megaflare, che scatena una serie di raggi laser che inseguono il nemico. A seguire viene utilizzato Zantetsuken, tipica mossa di Odino, che esegue tantissimi fendenti uno dopo l'altro contro l'avversario e conclude con dei colpi potenti molto spettacolari, con la telecamera che si avvicina per permettere di godersi meglio l'azione.

La combinazione di questi attacchi permette di bloccare il nemico e infliggergli moltissimi colpi e danni. Le mosse speciali di Final Fantasy 16, come detto, sono legate agli Eikon, ovvero potenti creature tipiche della mitologia della saga di Square Enix. Il protagonista è in grado di ottenerne i poteri nel corso del gioco e di sfruttarli in combattimento.

I vari Eikon equipaggiati sono visualizzati nell'angolo in alto a sinistra nel video di gameplay di Final Fantasy 16 ed è possibile passare da uno all'altro con la semplice pressione di un tasto. Ogni Eikon/forma di Clive ha le proprie mosse, che possono essere visualizzate in basso a destra.

Questo gameplay ci riconferma inoltre l'alto tasso di spettacolarità dei combattimenti di Final Fantasy 16, che cambia notevolmente le carte in tavola rispetto ai precedenti capitoli della saga, anche rispetto a titoli d'azione in tempo reale (o quasi) come Final Fantasy 15 e Final Fantasy 7 Remake.

Vi ricordiamo infine che Final Fantasy 16 è gold: lo sviluppo è "terminato" su PS5, non ci saranno ritardi.