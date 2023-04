ID@Xbox di aprile 2023: tutti i giochi e gli annunci dell'evento Microsoft

Oggi è andato in onda l'ID@Xbox di aprile 2023 dove sono stati annunciati e presentati tanti giochi indie in arrivo su console Xbox, PC e nel catalogo del Game Pass. Ecco un riassunto di quanto è stato presentato per l'occasione.

L'evento si è aperto con Cassette Beast, in uscita il 26 aprile su PC e Xbox, di cui è stato mostrato un breve trailer in cui sono state riassunte le caratteristiche di questo gioco di ruolo a turni ispirato a Pokémon e Digimon. Naufragati su una strana isola, otteniamo la capacità di trasformarci nelle bestie che la popolano. Questa capacità ci permette di combattere ed esplorare. Il sistema di gioco è simile a quello dei giochi di Game Freak, con la possibilità di "catturare" le bestie, salire di livello, imparare nuove mosse e anche fondere le creature.

Successivamente è stato il turno di Omega strikers, un gioco multiplayer arcade a squadre in uscita il prossimo 27 aprile di cui abbiamo visto un nuovo trailer. Si tratta di un gioco sportivo 3 vs 3 in cui l'obiettivo è quello di segnare punti scaraventando delle sfere di energia nella porta avversaria o buttando fuori dall'arena gli avversari.

A seguire è stata annunciata la data di uscita di The Karters 2 Turbo Charged, che sarà disponibile su PC e Xbox il 26 aprile 2023. Si tratta di un racing game arcade a base di kart ispirato a classici del genere, come Mario Kart e Crash Team Racing. Includerà 12 modalità al lancio, tra cui la campagna, gare multiplayer in locale e online e battaglie a squadre.

C'è stato spazio anche per Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass a partire dal 20 aprile 2023. Si tratta del secondo capitolo della particolare simulazione di barista/interlocutore ambientato in una strana Seattle che mischia esseri umani con varie creature mitologiche.

Successivamente è stato il turno di Homestead Arcana, che sarà disponibile dal 21 aprile su PC, Xbox e Game Pass. È un peculiare mix tra GDR in salsa fantasy e un simulatore di agricoltura, dove dovremo coltivare piante che potenziano le magie del nostro protagonista, che avrà il compito di scoprire i misteri dietro uno strano miasma che sta corrompendo il mondo di gioco.

A seguire abbiamo visto Closer the Distance, che arriverà su PC e Xbox "presto". Si tratta di un simulatore slice-of-life racconta una storia incentrata sui legami tra famiglia e amici di fronte alla tragedia. A seguito di un fatale incidente d'auto, i giocatori assumono il ruolo di Angela, una giovane ragazza della città di Yesterby morta in un tragico incidente in auto, che si ritrova a vegliare sui suoi cari dopo mentre affrontano il processo del lutto. Usando la sua eterea capacità di influenzare i cittadini che una volta conosceva, le scelte di Angela alla fine determineranno il destino di Yesterby.

Successivamente abbiamo visto un trailer di The Explorator, uno sparatutto in prima persona di Remnant Games Studio ambientato in un colorato mondo fantasy. I giocatori esploreranno la misteriosa isola Ospolis, che leggende narrano sia il punto di accesso per Atlantide.

È stato presentato anche Lil' Guardsman, che sarà disponibile "presto" su PC e Xbox, un'avventura grafica con rompicapi dove impersoneremo Lil, una ragazzina di 12 anni che si ritrova a gestire una postazione di guardia in un mondo fantasy, decidendo così il fato di 100 personaggi unici, tra cui umani, elfi, goblin, ciclopi e chi più ne ha più ne metta.

Successivamente è stato il turno di Kabaret, già disponibile su PC e Xbox Series X|S. È un'avventura narrativa di stampo dark fantasy basata su miti e leggende del sudest asiatico. Il gioco segue la storia di Jebat, un ragazzo maledetto che viene portato nel mistico regno dei mostri di Alam Bunian. Nella sua ricerca per spezzare la sua maledizione, Jebat lavora per il proprietario di Kabaret, eseguendo cerimonie del tè per gli abitanti del regno e raccogliendo informazioni.

Spazio anche a The Last Case of Benedict Fox, il metroidvania in arrivo su PC, Xbox Series X|S, One e Game Pass il 27 aprile 2023. Per l'occasione è stato presentato un filmato di gameplay in cui gli sviluppatori hanno parlato delle meccaniche di gioco e dei vari strumenti di combattimento a disposizione dei giocatori.

Gli ultimi minuti dell'ID@Xbox di aprile 2023 sono stati dedicati a Vampire Survivors: Tides of the Foscari, il nuovo DLC del survival arcade dello sviluppatore Poncle in uscita il 13 aprile 2023, di cui sono state mostrate alcune sequenze di gameplay. L'espansione alla modifica cifra di 1,99 euro introdurrà otto nuovi personaggi, 13 armi, un nuovo stage, 7 tracce musicali e 20 nuovi obiettivi. Per l'occasione è stato presentato uno dei nuovi personaggi (dopo il teaser trailer che ha presentato il Guerriero, il Ladro e il Mago) armato di arco, che eseguire periodicamente un attacco caricato in linea retta che danneggia tutti i bersagli sul tragitto della freccia.