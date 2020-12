The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima in offerta su Unieuro, prezzo più basso di sempre

The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima sono disponibili su Unieuro al prezzo più basso di sempre, nell'ambito delle nuove promozioni sottocosto lanciate dalla catena.

Premiato come Game of the Year ai Game Awards 2020, The Last of Us 2 può essere vostro a 29,99 euro anziché 74,99, e lo stesso vale per l'ottimo Ghost of Tsushima, disponibile a 29,99 euro anziché 74,99.

Si tratta di titoli che hanno bisogno di ben poche presentazioni. The Last of Us 2 prosegue la storia di Ellie e Joel ad alcuni anni di distanza dagli eventi del primo capitolo: i due sembrano aver trovato un po' di tranquillità a Jackson, ma un grave episodio cambia tutto per sempre.

Ghost of Tsushima ci mette invece nei panni di Jin Sakai, un samurai sconfitto durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima, che torna come uno Spettro per vendicarsi e scacciare i soldati nemici.

Fra gli sconti di Unieuro, validi fino al 23 dicembre, è presente inoltre Nintendo Switch Lite, la versione solo portatile della console Nintendo, che potete acquistare per 189,99 euro anziché 219,99.