The Last of Us Part 2 su PC: presto l'annuncio ma l'uscita potrebbe essere lontana, per un rumor

Silknight, l'insider spuntato in rete poche settimane fa e che ha anticipato con grande precisione l'annuncio delle versioni Steam ed Epic Games Store di Ghost of Tsushima, è tornato a parlare della conversione per PC di The Last of Us Parte 2, svelando che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare ad aprile.

La "gola profonda" ha aggiunto che al momento non conosce la data di uscita precisa pianifica da Sony, ma che le tempistiche tra reveal e pubblicazione saranno più lunghe rispetto agli altri giochi lanciati dai PlayStation Studios su PC.

"Il prossimo gioco per PC di Sony è The Last Of Us Part 2 Remastered. Il suo annuncio è previsto per il mese prossimo, anche se la data esatta non è nota. Ci sarà un periodo più lungo del solito tra la data di annuncio e il giorno della pubblicazione", ha riferito Silknight su X.