Helldivers 2: gli insetti vi trovano sempre perché sentono l'odore dei personaggi

Helldivers 2 ci mette contro due categorie di nemici: i robot e gli insetti. Questi ultimi sono parecchio fastidiosi e sono in grado di trovarci in ogni caso, anche quando non siamo in vista. Perché? Perché puzziamo.

Okay, stiamo un po' esagerando, ma non è del tutto scorretto. Gli insetti, ragionando dal punto di vista narrativo, hanno un grande senso dell'olfatto e riescono quindi a trovarci con grande facilità.

Il vero motivo per cui gli insetti ci trovano sempre, però, è più che altro legato al gameplay. Non esiste in Helldivers 2 un sistema di furtività, quindi è necessario che tutto sia giustificato per funzionare nel gioco. Per questo il team afferma che i nemici hanno un forte senso dell'udito, della vista e un grande olfatto che gli permette di trovarci anche se siamo nascosti.

L'informazione proviene da una chiacchierata tra il content creator OperatorDrewski, il game director Johan Pilestedt e l'head of product testing Patrik Lasota. Potete vedere il video relativo qui sopra.