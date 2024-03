Le esclusive avranno sempre un ruolo importante ma non fondamentale, per l'ex-CEO di PlayStation

In un'intervista concessa durante al canale YouTube What's Up PlayStation, Layden ha spiegato che le esclusive aiutano a crescere e rendere facilmente riconoscibili le caratteristiche di una piattaforma e di conseguenza non sono strettamente necessarie quando questa diventa ben nota al pubblico.

Secondo Shawn Layden, l'ex-CEO di Sony Interactive Entertainment, le esclusive ricoprono ancora un ruolo importante all'interno del mercato videoludico console, ma non necessariamente fondamentale per un brand già molto affermato.

Xbox e l'approccio multipiattaforma

Shawn Layden

Il parere di Layden arriva in un momento in cui il tema delle esclusive è molto discusso, dopo che Microsoft ha annunciato il lancio delle esclusive Xbox di Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Groundend su console PlayStation e Nintendo, con altre che potrebbero arrivare in futuro (ad esempio una voce di corridio afferma che è già in lavorazione un porting di Hellblade 2).

Al contrario, Nintendo non sembrerebbe essere intenzionata a portare i suoi giochi all'infuori delle sue console e talvolta su quelli mobile, mentre PlayStation è solo da pochi anni che ha iniziato a portare le sue esclusive anche su PC.