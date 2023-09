The Last of Us Stagione 1: lo showrunner risponde ai fan omofobi, l'amore è alla base della serie

Lo showrunner e sceneggiatore di The Last of Us, Craig Mazin, ha detto la propria sulla reazione di una certa fetta di pubblico al terzo episodio della prima stagione della serie basata sul gioco di Naughty Dog, incentrato sulla storia di Bill (Murray Bartlett) e Frank (Nick Offerman). Parlando con IndieWire, Mazin ha detto che la storia d'amore in "Long, Long Time" ha turbato alcune persone. Ha anche spiegato che alcune persone hanno considerato questa puntata un puro "filler".

"Ad alcune persone non è piaciuto l'Episodio 3 perché, sapete, c'erano delle cose gay", ha detto Mazin. "E poi, retroattivamente, hanno cercato di trovare un motivo [diverso e inoffensivo] per farlo".

Ricordiamo che l'episodio racconta la storia di come Bill ha incontrato Frank, della loro improbabile e duratura storia d'amore e di come tutto sia finito in modo straziante. Mazin conferma anche che non è d'accordo sul fatto che questo episodio sia stato solo un filler.

"Una delle lamentele che ho visto è stata: 'Oh, è solo un episodio riempitivo. Non fa avanzare la storia'. E io ho detto: 'Penso che questo episodio faccia avanzare la storia più di qualsiasi altro episodio che abbiamo', perché non si tratta di trama, ma di personaggi. È la lettera che Bill lascia a Joel che alimenta il resto dello show", ha detto Mazin.