The Talos Principle 2 è in promozione su Instant Gaming: puoi acquistarlo ad un prezzo bassissimo

The Talos Principle 2 è un puzzle-adventure in prima persona sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital. Come il suo predecessore, il gioco ruota attorno alla risoluzione di enigmi ambientali: il giocatore deve superare ostacoli e meccanismi complessi per premere un pulsante finale che sblocca l'area successiva.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tornano strumenti classici come connettori laser, jammer, ventole e piattaforme, ma il sequel introduce nuove meccaniche come RGB Converter, inverter, perforatori, manipolazione della gravità, teletrasporti e accumulatori. La trama è ambientata dopo l'estinzione dell'umanità: mille androidi vivono a New Jerusalem.
Nei panni di 1k, il giocatore esplora una misteriosa megastruttura legata ad Athena e a una potente singolarità, affrontando scelte filosofiche che determinano il destino della città e della tecnologia stessa. Oltre alla storia principale, sono presenti puzzle opzionali "Lost", Stelle legate a Prometeo, Pandora e la Sfinge, e impegnative Golden Gates che influenzano il finale. Per ulteriori dettagli, dai un'occhiata alla nostra recensione.