The Talos Principle 2 è in promozione su Instant Gaming: puoi acquistarlo ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su The Talos Principle 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 78% ed un costo totale e finale d'acquisto di 7,76€ (IVA inclusa). La key sarà utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: The Talos Principle 2 è un puzzle-adventure in prima persona sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital. Come il suo predecessore, il gioco ruota attorno alla risoluzione di enigmi ambientali: il giocatore deve superare ostacoli e meccanismi complessi per premere un pulsante finale che sblocca l'area successiva.