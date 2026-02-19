The Talos Principle 2 è in promozione su Instant Gaming: puoi acquistarlo ad un prezzo bassissimo

0

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di The Talos Principle 2.

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su The Talos Principle 2 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 78% ed un costo totale e finale d'acquisto di 7,76€ (IVA inclusa). La key sarà utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: The Talos Principle 2 è un puzzle-adventure in prima persona sviluppato da Croteam e pubblicato da Devolver Digital. Come il suo predecessore, il gioco ruota attorno alla risoluzione di enigmi ambientali: il giocatore deve superare ostacoli e meccanismi complessi per premere un pulsante finale che sblocca l'area successiva.

Ulteriori dettagli sul gioco

Tornano strumenti classici come connettori laser, jammer, ventole e piattaforme, ma il sequel introduce nuove meccaniche come RGB Converter, inverter, perforatori, manipolazione della gravità, teletrasporti e accumulatori. La trama è ambientata dopo l'estinzione dell'umanità: mille androidi vivono a New Jerusalem.

The Talos Principle 2 02

Nei panni di 1k, il giocatore esplora una misteriosa megastruttura legata ad Athena e a una potente singolarità, affrontando scelte filosofiche che determinano il destino della città e della tecnologia stessa. Oltre alla storia principale, sono presenti puzzle opzionali "Lost", Stelle legate a Prometeo, Pandora e la Sfinge, e impegnative Golden Gates che influenzano il finale. Per ulteriori dettagli, dai un'occhiata alla nostra recensione.

