The Telwynium: Book Three The Shadow of Spring disponibile gratuitamente per il download

Powerhoof ha lanciato The Telwynium: Book Three - The Shadow of Spring -, ossia la prima parte del terzo capitolo della saga di The Telwynium. Come i capitoli precedenti è completamente gratuita e disponibile per il download su itch.io.

Avevamo parlato di questo progetto di avventure punta e clicca dall'aspetto ispirato a quello dei classici di Sierra in uno speciale dedicato.

The Telwynium: Book Three - The Shadow of Spring -, un'immagine del gioco

Powerhoof ha lanciato solo la prima parte del terzo libro per partecipare all'Adventure Jam 2023, che già conta quasi 350 titoli partecipanti.

The Telwynium: Book Three - The Shadow of Spring - riprende la storia esattamente da dove era stata interrotta nel secondo libro. La seconda parte del gioco dovrebbe uscire nel corso del 2023.