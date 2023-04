The Telwynium, proviamo a raccontare due avventure concentrate stile Sierra

Il villaggio di Willows Den, è stato raso al suolo dagli Shadowfell. Riusciti a fuggire all'ultimo momento grazie al potere dell'Aldor Dwinn, il protagonista, Pendar Calden, e i suoi compagni decidono di dirigersi verso Aldarris, detta la Città Bianca, in cerca di riparo e fortuna. L'avventura di The Telwynium inizia con il gruppo che si sta riposando intorno a un fuoco. Siamo in una foresta e l'atmosfera è placida e assorta, per dirla alla Montale, ma il luogo, disegnato nello stile delle avventure di Sierra OnLine dei primi anni '80, quindi con la grafica a 16 colori e le schermate in bassa definizione in pieno stile Sierra's Creative Interpreter 0, con richiami evidenti ai King's Quest e ai Quest for Glory, ha un che di opprimente, circondato com'è da ombre impenetrabili.

Un'avventura punta e clicca classica

In The Telwynium l'odore di Sierra è fortissimo

Per chiarezza, The Telwynium è una serie di avventure punta e clicca di cui per ora sono disponibili solo i primi due episodi. Non fa niente per stupirci e in realtà non ci prova nemmeno. Del resto è una produzione piccolissima e completamente gratuita, sviluppata per una jam usando PowerQuest, uno strumento per Unity dedicato alla realizzazione di avventure 2D, creato da uno degli autori del gioco, Dave Lloyd. Anche la grafica, mirata evidentemente a solleticare un pubblico di nostalgici, da sola non basta per comprendere come mai sia già diventata una serie di culto tra gli appassionati di avventure punta e clicca. Per capirlo però, basta iniziare a esaminare ciò che ci circonda e a parlare con gli altri personaggi.

Pur quasi usando solo i testi, Powerrhoof, lo studio di sviluppo, noto per la sua vasta produzione di indie che oscillano tra il nostalgico e lo sperimentale, ha creato un mondo ricco e coinvolgente, che si svela in modo naturale all'interno dei dialoghi e delle descrizioni. In poche battute apprendiamo del passato del protagonista e dei suoi rapporti con gli attuali compagni di viaggio: i suoi amici d'infanzia Tani e Witt, il burbero Otarr Stronghorn, un grosso costrutto di fango e pietra usato dall'Aldor Dwinn per fuggire dagli Shadowfell e altri ancora che conosceremo nel corso della breve avventura.

Sì, perché The Telwynium riesce nel piccolo miracolo di raccontare una storia appassionante nel giro di meno di un'ora, ossia il tempo che ci vuole per finire il primo capitolo. L'esperienza viene reiterata con il secondo, che è in continuità completa con il predecessore e che dura più o meno lo stesso tempo (giusto venti minuti di più). Comunque sia, mentre ancora siamo nella foresta e stiamo svolgendo alcune attività necessarie per la sopravvivenza del gruppo, succedono molti fatti in rapida successione, che danno il là alle vicende che saranno sviluppate nelle sequenze successive. Per dire, un personaggio viene ucciso, un altro cade malato e un altro ancora finisce appeso nella foresta. Dovremo quindi cercare di capire cosa stia succedendo usando l'intelligente interfaccia utente creata dagli sviluppatori, basata su poche azioni fondamentali, come muoversi, esaminare, raccogliere/interagire, tutte legate a delle icone specifiche, con cui dobbiamo anche dedicarci alla risoluzione dei semplici puzzle che fanno da ossatura al gameplay.