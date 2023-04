Offerte Amazon: Turtle Beach Atom per smartphone in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Turtle Beach Atom per smartphone. Lo sconto segnalato è di 30€ rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller è 99.99€. Lo sconto attuale è il miglior di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Turtle Beach Atom è pensato per smartphone, ottimo per chi vuole giocare in cloud con Xbox Game Pass, GeForce Now, i giochi di Netflix o altri servizi simili. Dispone di morsetti per smartphone regolabili (67-92 mm) e permette di unire i due controller quando non li si utilizza per non farli separare e rendere il trasporto più semplice. Ogni lato del controller dispone di una propria batteria che promette venti ore di utilizzo con una sola carica. Supporta anche una companion app per configurare funzionalità aggiuntive e aggiornare il firmware.