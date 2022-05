The Valiant annunciato, è uno strategico ambientato nel Medioevo

L'editore THQ Nordic ha annunciato il nuovo gioco di Kite Games: The Valiant, uno strategico in tempo reale a squadre ambientato nel Medioevo in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita.

Per festeggiare è stato pubblicato anche il primo trailer del gioco, che non mostra niente del gameplay ma cerca di rendere le atmosfere che andremo a vivere e delinea lo scenario:

Vediamo anche le prime immagini:

Leggendo la descrizione ufficiale, si apprende che The Valiant narra la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d'armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento 15 anni prima, quando si erano imbattuti in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne. Un giovane monaco di nome Malcom si presenta alla porta di Teodorico, portandogli la notizia che la Verga racchiude un potere che non è destinato ai mortali, e che Ulrico è ormai ossessionato dalla ricerca dei pezzi mancanti con cui ricomporre la Verga, un evento che potrebbe infliggere al mondo mali e sofferenze indicibili.

Teodorico si assume il compito solenne di trovare le reliquie rimaste per tenerle lontane da Ulrico, e intraprende un viaggio che lo porterà attraverso l'Europa e il Medio Oriente. Sul suo cammino incontrerà molti altri guerrieri che decideranno di unirsi alla sua causa, dal saggio e anziano Rinaldo di Campidonia dell'Ordine Teutonico alla giovane e ambiziosa mercenaria Grimilde Eidottr con la sua Compagnia dei Corvi; ciascuno di loro ha i suoi motivi per lottare, ma i legami che forgerai con loro resteranno ben saldi attraverso le tribolazioni che vi attendono.

Leggiamo anche quali saranno le caratteristiche principali del gioco:

RTS a squadre con una vasta gamma di unità, dai colossi spadaccini alla rapida cavalleria

Seleziona squadre eroe e squadre ausiliarie in 15 emozionanti missioni in singolo curate nei dettagli, ognuna con filmati personalizzati, diari narrati, livelli di difficoltà e altro ancora

5+ squadre eroe, ciascuna con 3 diversi alberi delle abilità che offrono abilità passive e attive uniche tra cui scegliere a ogni nuovo livello degli eroi

Un'ampia scelta di armi e armature da saccheggiare ed equipaggiare durante la campagna, ciascuna con le sue statistiche e possibili abilità speciali

Combina le abilità e l'armamento degli eroi per avere possibilità a non finire

Gioca in modalità cooperativa con gli amici nella modalità "All'ultimo uomo" a 3 giocatori: affronterete orde di nemici e guadagnerete esperienza per sbloccare nuove abilità e oggetti estetici

Gioca in diverse modalità competitive PvP che supportano 1v1 e 2v2, con meta-progressi degli oggetti estetici e ricompense speciali per le partite classificate