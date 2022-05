Xbox Game Pass, ecco i giochi che lasceranno il catalogo a fine maggio 2022

Con l'arrivo di nuovi giochi, il catalogo di Xbox Game Pass perde anche altri titoli, come normalmente accade a cadenza mensile, e sono stati annunciati oggi i giochi che lasceranno il catalogo alla fine di maggio 2022, in questo caso.

Ecco l'elenco dei giochi che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass dal 31 maggio 2022:

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC)

Knockout City (Console e PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC)

Yes Your Grace (Cloud, Console e PC)

Abbiamo visto proprio in queste ore i nuovi giochi in arrivo a maggio, con una mandata di 12 titoli che vanno ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass, mantenendo dunque in attivo il bilancio generale del servizio, considerando che le uscite sono 7.

Tra queste, si rileva in particolare l'uscita di scena di Resident Evil 7 Biohazard, probabilmente l'abbandono di maggior rilievo tra quelli presenti, ma comunque non l'unico interessante. Il consiglio è, come al solito, di concentrarsi su questi titoli nel caso siate interessati, in modo da finirli entro la fine del mese, oppure semplicemente passare all'acquisto per non perdere la possibilità di accedervi.