The Walking Dead: Saints And Sinners, nuovo trailer e data di uscita su PC e PS4

Skydance Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per The Walking Dead: Saints & Sinners, nuovo videogioco basato sulla celebre serie horror diventata ormai un vero e proprio fenomeno pop diffuso in tutto il mondo, che ha ora una data di uscita.



The Walking Dead: Saints si mostra dunque in un nuovo video che illustra soprattutto la storia alla base del gioco, ovviamente legata all'universo della serie ma inedita, almeno per quanto è possibile vedere.



Il nuovo The Walking Dead: Saints è sviluppato appositamente per i visori a realtà virtuale, dunque l'impostazione è ovviamente in soggettiva per quello che pare essere una sorta di FPS con combattimenti anche corpo a corpo con armi contundenti varie.



La data di uscita è fissata per il 23 gennaio 2020 su PC, compatibile con vari visori VR, mentre l'arrivo su PlayStation VR non ha ancora una data precisa ma è comunque previsto per il primo trimestre del 2020, con un lancio su Oculus Quest previsto per il quarto trimestre del 2020. In ogni caso, The Walking Dead: Saints & Sinners è legato esclusivamente alla realtà virtuale.