Fortnite: Crackshot e Crackabella nel negozio del 18 dicembre 2019

Il nuovo negozio di Fortnite Battaglia Reale è arrivato, e mai come in questo caso è praticamente ed interamente dedicato al Natale 2019. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli di Epic Games, così capirete immediatamente a cosa ci riferiamo.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 18 dicembre 2019 tornano disponibili Crackshot e Crackabella, le Skin dello Schiaccianoci. Il primo viene proposto come sempre al prezzo di 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio, ma adesso ha anche tre stili aggiuntivi inclusi nel prezzo. La seconda è una skin epica da 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; a completare il set arriva anche uno strumento raccolta a tema Natale 2019. Tra i balletti di oggi torna disponibile dopo circa un anno Stretta Militare (sempre dedicato a Crackshot), ma ci sono anche Esultanza e Mi sento elegante.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 18 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Intanto sia le sfide Estendi Obiettivi che le sfide di Star Wars sono disponibili per il completamento.

Take a crack at it 🌰



The Nutcracker Set, with new additional Styles for Crackshot, is back in the Item Shop! pic.twitter.com/IlM315itVc