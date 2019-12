Fortnite Aggiornamento 11.31, server offline per manutenzione programmata di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo probabilmente non riuscite ad accedere alle varie modalità di gioco di Fortnite Capitolo 2, vale a dire Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Tutto nella norma: è cominciata la manutenzione programmata di Epic Games.

La manutenzione programmata di Epic Games comincia ora e proseguirà nelle prossime ore, intanto i server di gioco resteranno offline. Porterà alla pubblicazione dell'Aggiornamento 11.31 per Fortnite Capitolo 2, i cui contenuti per il momento restano avvolti nel mistero, ma probabilmente si tratta di un update con alcuni miglioramenti tecnici, bug fix e in generale finalizzato a consolidare l'ultimo grande aggiornamento della scorsa settimana. Inoltre è probabile che questo pomeriggio cominci ufficialmente il Calendario dell'Avvento di Natale 2019 di Fortnite Battaglia Reale.

Non è da escludere che il nuovo aggiornamento possa introdurre nuovi bundle, Skin, armi o accessori di sorta: vi terremo aggiornati con tutti i dettagli.

Season's greetings. ❄️



v11.31 arrives tomorrow. Downtime begins at 4 AM ET (0900 UTC).



Stay tuned for updates when downtime ends. pic.twitter.com/ZKb9DGdbWI — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 17, 2019