The Wave: trailer annuncia un survival sviluppato in Italia da una nuova software house

The Wave è il primo titolo di una nuova software house italiana, SalvyGames, che è stato presentato con un trailer. Si tratta di un survival free-to-play previsto per il 2024, che sarà lanciato su Steam ed Epic Games Store (quindi presumiamo che per adesso sia prevista solo la versione PC).

Nel video possiamo vedere dei frammenti di uno dei luoghi che saranno visitabili, il Regno di Bob, di cui però non sappiamo granché.

Da notare che il video è stato registrato con la versione pre-Alpha di The Wave e fa una panoramica di alcuni edifici e di qualche elemento dello scenario. Non vengono però mostrati sistemi di gioco, che immaginiamo siano ancora in sviluppo. Verso la fine appare anche un personaggio femminile, di cui non sappiamo il nome, che presumiamo sia la protagonista o uno dei personaggi giocabili.

A parte l'anno di uscita e i negozi da cui potremo accedere al gioco, SalvyGames ci ha fatto sapere che ci sarà un Diamond Pass con skin, emoticon e molto altro. Quando avremo più informazioni, ve le comunicheremo.