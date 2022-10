Steam Deck ora è usabile come un vero Game Boy, con tanto di alloggio per le cartucce

Quando avete speso più di seicento euro per acquistare Steam Deck, cosa avete pensato immediatamente? Se anche voi avete desiderato da subito di trasformarlo in un Game Boy, siete stati accontentati, perché ora è possibile usarlo come tale grazie a un accessorio per PC chiamato GB Operator. Attenzione, non stiamo parlando di emulazione classica, ma di un apparecchio che si collega al Deck (o a un qualsiasi PC) e consente di leggere le cartucce per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance.

Epilogue, il creatore di GB Operator, ha pubblicato un tweet per annunciare la compatibilità della periferica con Steam Deck, mostrando anche un'immagine con Mario Kart: Super Circuit per Game Boy Advance fatto girare sull'ibrido portatile di Valve.

Nel tweet possiamo leggere: "È ufficiale: divertitevi con le cartucce della vostra infanzia su Steam Deck! Oggi in ufficio abbiamo verificato che GB Operator e l'Operator app sono compatibili con Steam OS e girano in maniera impeccabile su Steam Deck. Ciò rende l'esperienza divertente e portatile e noi siamo felicissimi di supportarla."

In un tweet di risposta a un giocatore entusiasta della novità, Epilogue ha anche confermato di essere al lavoro per rendere compatibili anche le cartucce per Super Nintendo, che dovrebbe arrivare quanto prima.

Se vi interessa, GB Operator è acquistabile dal sito ufficiale di Epilogue per 49 dollari.