THQ Nordic sarà alla Gamescom 2024 con 5 titoli giocabili, di cui due ancora misteriosi

THQ Nordic ha annunciato la sua presenza alla Gamescom 2024 con 5 titoli giocabili in fiera, di cui due ancora non annunciati e dunque alquanto misteriosi, mentre gli altri tre sono stati praticamente definiti in maniera chiara dal comunicato stampa.

Non è detto che non vi siano ulteriori aggiunte a sorpresa, ma in base a quanto riferito direttamente da THQ Nordic, alla Gamescom 2024 possiamo aspettarci di vedere video, materiali e demo giocabili di:

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Gothic Remake

Titan Quest II

"Gioco non annunciato #1"

"Gioco non annunciato #2"

Questo è quanto riportato al momento dall'etichetta in questione, senza escludere eventuali aggiunte ma si tratterebbe già di una bella lineup per una singola fiera estiva.