Dragon Ball: Sparking! Zero mostra le modalità di gioco in un nuovo trailer, schermo condiviso confermato

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Ball: Sparking! Zero che mostra le diverse modalità di gioco annunciate come presenti all'interno del nuovo action picchiaduro basato sulla celebre licenza, che dovrebbero fornire una buona varietà di approcci e situazioni, compreso il multiplayer locale con schermo condiviso.

Si tratta, sostanzialmente, di tre modalità principali, ma tutte piuttosto sostanziose:

Episode Battles

Custom Battles

Local Multiplayer

La prima è sostanzialmente una modalità storia, mentre le altre due offrono diverse possibilità per scontri assortiti anche in multiplayer, e in particolare la terza modalità è un multiplayer in locale con schermo condiviso.